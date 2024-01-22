Αναβάθμιση του taxis: Χωρίς πρόσβαση από το βράδυ της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε νέα αναβάθμιση των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata).

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 07:00. Κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με:

Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (υπηρεσίες gov.gr, ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.)

Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..

Όπως και στις προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.