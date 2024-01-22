Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο για την αρπαγή και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης τον Ιούνιο του 2020

Αναβλήθηκε για το τέλος του έτους η δευτεροβάθμια δίκη για την πολύκροτη υπόθεση απαγωγής και σεξουαλικής κακοποίησης της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2020, με βασική κατηγορούμενη μία 37χρονη (σήμερα) γυναίκα, η οποία πρωτόδικα καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή κάθειρξης και παραμένει έγκλειστη στις φυλακές.

Η υπόθεση ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αλλά αναβλήθηκε (για δεύτερη φορά), επειδή απουσίαζε για λόγους υγείας ο δεύτερος κατηγορούμενος, συνεργός της 37χρονης.

Τον Δεκέμβριο του 2021, το Κακουργιοδικείο είχε καταδικάσει την βασική πρωταγωνίστρια σε συνολική κάθειρξη 21 ετών και 7 μηνών (με εκτιτέα τα 20 χρόνια). Είχε κριθεί ένοχη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό τη μεταχείρισή του σε ανήθικες ασχολίες, βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, έκθεση, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστικά ιδία χρήση.

Στον 44χρονο (σήμερα) συγκατηγορούμενό της, επιβλήθηκε φυλάκιση 4 ετών για συνέργεια στην αρπαγή, με την ποινή του αναστέλλεται ενόψει του Εφετείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.