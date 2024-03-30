Λογαριασμός
Αναστάτωση για τους επιβάτες στον προαστιακό - Συρμός έβγαζε καπνούς

Το περιστατικό σημειώθηκε στο δρομολόγιο Κιάτο - Πάτρα με τον Προαστιακό

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στους επιβάτες του δρομολογίου Κιάτο - Πάτρα με τον Προαστιακό, μόλις αντιλήφθηκαν ότι άγνωστο γιατί ο συρμός άρχισε να γεμίζει καπνούς!

Έγκαιρα ο μηχανοδηγός του συρμού κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και αποβίβασε τους επιβάτες στο σταθμό του Ξυλοκάστρου ώστε να παραληφθούν από άλλο συρμό και να μεταφερθούν με ασφάλεια στον τελικό τους προορισμό.

