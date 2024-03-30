Λαθρεμπόριο πετρελαίου: Πώς έγινε η σύλληψη στη Βάρκιζα: Η βίλα-κρησφύγετο

Κατόπιν μιας πολύ προσεκτικά σχεδιασμένης έρευνας που διήρκεσε αρκετές ημέρες κατάφεραν οι αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται πως αποτελεί ηγετικό μέλος διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη Βάρκιζα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια πολυτελής βίλα στη Βάρη ήταν το κρησφύγετο του.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την εκδοθείσα ερυθρά αγγελία από την INTERPOL και με πληροφορίες από Αρχές του εξωτερικού, ο αλλοδαπός ήταν ηγετικό μέλος της οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών διεθνώς.

Η εν λόγω οργάνωση, ως ιδιοκτήτρια δεξαμενόπλοιων, υπό την κάλυψη νομιμοφανών ναυτιλιακών εταιριών, φόρτωνε προϊόντα πετρελαίου από λιμάνια της Λατινικής Αμερικής και επετύγχανε την ιδιοποίησή τους κατά τη μεταφορά τους, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα.

Ειδικότερα, προμηθεύονταν συσκευές δορυφορικής αναμετάδοσης και αναγνώρισης από ακινητοποιημένα πλοία που βρίσκονταν σε λιμάνια της Ασίας, τις τοποθετούσαν στα δεξαμενόπλοιά τους, και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τις απενεργοποιούσαν, καταφέρνοντας να εξαπατήσουν τους ναυλωτές.

Στη συνέχεια, τα προαναφερόμενα δεξαμενόπλοια, που μετέφεραν προϊόντα πετρελαίου, απενεργοποιούσαν τα ως άνω συστήματα, προκειμένου τα μέλη της οργάνωσης να ιδιοποιηθούν το φορτίο, εξαπατώντας τους ναυλωτές.

Από τη δράση της η προαναφερόμενη Εγκληματική Οργάνωση αποκόμισε τεράστιο περιουσιακό όφελος, ζημιώνοντας τόσο τους ναυλωτές της «νόμιμης» ναυτιλιακής εταιρείας, όσο και τα λιμάνια που επισκέπτονταν τα δεξαμενόπλοια της.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α., ζημιώνοντας τόσο τους ναυλωτές όσο και το κράτος τους.

Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο φαίνεται πως εκτός των άλλων εμπλέκεται κρατική εταιρεία πετρελαίου καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι της Λατινικής Αμερικής, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ομοσπονδιακών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες συλλέγουν όλο και περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση

Σύμφωνα με τον ξένο Τύπο, δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την υπεξαίρεση των χρημάτων που προκύπτει, είναι ο συλληφθείς, ο οποίος δραστηριοποιείται τυπικά ως μπρόκερ ναύλων.

Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ενώ θα μεταβεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών τη 01/04/2024.

Ο συλληφθείς διήγαγε υπερπολυτελή βίο, διέμενε με την οικογένεια του σε αχανούς έκτασης κατοικία στα νότια προάστια της Αττικής, ενώ κινούνταν με πλήθος υπερπολυτελών αυτοκινήτων.

Πηγή: skai.gr

