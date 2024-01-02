Σπείρα Αλβανών που με «έδρα» την Κορυτσά εξαπατούσε Έλληνες πολίτες, αποσπώντας από τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Ελλάδα χιλιάδες ευρώ, εξαρθρώθηκε από το τοπικό παράρτημα της αλβανικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Κορυτσάς, εγκέφαλοι της σπείρας ήταν ένας τριαντάχρονος από τα Τίρανα κι ένας 29χρονος από την Κορυτσά, ενώ τα θύματά τους στην Ελλάδα ανέρχονται μέχρι στιγμής σε πέντε χιλιάδες!

Κατά την αλβανική αστυνομία, οι δράστες προωθούσαν ένα λογισμικό σε υπολογιστές ανύποπτων Ελλήνων, μέσω του οποίου είχαν καταφέρει να διεισδύσουν σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς και σε άλλα προσωπικά τους δεδομένα. Στη συνέχεια, μέσω εικονικών διαμεσολαβητών, αποσπούσαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων χρηματικά ποσά που κατέληγαν σε άγνωστους λογαριασμούς.

Το ποσό των χρημάτων που αποσπάστηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων κυμαίνεται, κατά την αστυνομία, από τρεις μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ανά λογαριασμό.

Ο δεύτερος μηχανισμός απόσπασης χρημάτων, αναφέρει η ανακοίνωση της αλβανικής αστυνομίας, ήταν η προσέγγιση και συμμετοχή των Ελλήνων σε μαϊμού οίκους κρυπτονομισμάτων.

Η αστυνομία ανακάλυψε στο κέντρο δράσης των συλληφθέντων στην πόλη της Κορυτσάς, 23 υπολογιστές και άλλες συσκευές υψηλής τεχνολογίας, καταστάσεις με ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου Ελλήνων, πλαστές αποδείξεις τραπεζικών εντολών διακίνησης χρημάτων και κρυπτονομισμάτων «Bitcoin» κ.λπ.

Τις εγκαταστάσεις απάτης αυτές, διαχειρίζονταν εφτά εξειδικευμένα άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν.

Πηγή: skai.gr

