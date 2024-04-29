Σάλος στη Λαμία: Συνελήφθη 48χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 48χρονος στη Λαμία ο οποίος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων την Παρασκευή (26.4.24), όπως έγινε γνωστό σήμερα Μεγάλη Δευτέρα.

Ο 48χρονος συνελήφθη από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά από κατάλληλη αξιολόγηση δεδομένων και πληροφοριών που περιήλθαν από αρχές άλλων χωρών, μέσω της EUROPOL.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε σε διαδικτυακή συνομιλία με άλλους χρήστες ότι προβαίνει σε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου ατόμου.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του εμπλεκόμενου ατόμου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, laptop, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση καθώς στα πειστήρια εντοπίστηκε πλήθος φωτογραφιών που απεικόνιζαν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Πηγή: lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.