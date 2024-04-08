Αλεξανδρούπολη: Απολογούνται σήμερα οι δύο βρεφονηπιοκόμοι που έκλειναν τα παιδιά σε αποθήκη

Απολογούνται σήμερα, Δευτέρα οι δύο βρεφονηπιοκόμοι που κατηγορούνται ότι κλείδωναν παιδιά σε αποθήκη στον 2ο Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης.

Η απίστευτη...παιδαγωγική μέθοδος έγινε γνωστή από πατέρα ενός τριχρονου κοριτσιού. Ειδικότερα ο πατέρας ενώ έπαιζε με την κόρη του που πηγαίνει στο εν λόγω σταθμό, την άκουσε να λέει καθώς κρατούσε την κούκλα της αγκαλιά: «Θα σε κλείσω στο αποθηκάκι, θα σβήσω τα φώτα και θα τραβήξω τον σύρτη».

Ο πατέρας ξαφνιασμένος με τα λόγια της κόρης του τη ρώτησε τι είναι αυτά που λέει και αν τα έχει ακούσει κάπου. Η μικρή τότε απάντησε: «Έτσι μας κάνει η κυρία».

Έντρομοι οι γονείς του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί πήγαν στον παιδικό σταθμό όπου ανέφεραν το περιστατικό και ρώτησαν τη συγκεκριμένη παιδαγωγό αν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμβρόντητοι άκουσαν την παιδαγωγό, να το επιβεβαιώνει αναφέροντας ότι τα παιδιά μπαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο για να «ηρεμήσουν».

Οι δύο γονείς επικοινώνησαν με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη καθώς πρόκειται για ένα δημοτικό παιδικό σταθμό. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη και θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου η συγκεκριμένη παιδαγωγός να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα της, όπως και έγινε.

