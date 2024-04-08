Ζάκυνθος: Στον εισαγγελέα σήμερα η μητέρα που κακοποιούσε τα ανήλικα παιδιά της

Ενώπιον του εισαγγελέα Ζακύνθου θα βρεθεί σήμερα, Δευτέρα η 49χρονη μητέρα, η οποία συνελήφθη μετά την καταγγελία για κακοποίηση των ανηλίκων τέκνων της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 12 και 9 ετών, πήγαν στην γειτόνισσα τους, στο χωριό Άγιος Δημήτρης Ζακύνθου και της ζήτησαν να καλέσει την αστυνομία για να καταγγείλουν την κακοποιητική συμπεριφορά της μητέρας τους.

Ο σύζυγος της 49χρονης αυτοκτόνησε πριν λίγες ημέρες, ενώ τα δυο παιδιά υιοθετήθηκαν από το ζευγάρι πριν τρία περίπου χρόνια. Τα δυο παιδιά φαίνεται να κατάθεσαν στην αστυνομία ότι η 49χρονη άρχισε να τα κακοποιεί αμέσως μετά την υιοθεσία τους.

Τα παιδιά είχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης σε διάφορα σημεία του σώματός τους γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τους γιατρούς που τα εξέτασαν. Τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου, όπου παρακολουθούνται από τους γιατρούς.

Πηγή: skai.gr

