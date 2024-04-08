Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Εξασφαλίζουμε σε κάθε περιοχή ένα safe house για την ασφάλεια των γυναικών

Για την ανάγκη ανασυγκρότησης της αστυνομίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών στον απόηχο των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και του φαινομένου της βίας των ανηλίκων μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ερωτηθείς για τη δολοφονία της Κυριακής στους Αγ. Αναργύρους ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πέφτει μια πολύ βαριά σκιά πάνω από την ελληνική κοινωνία, δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το γεγονός ότι έφυγε ένα κορίτσι».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί παραίτησής του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρέπεμψε στον νόμο για την ενδοοικογενειακή βία που ψηφίστηκε το 2006», τονίζοντας ότι έκτοτε δεν έγινε τίποτα άλλο και πρόσθεσε ότι «το 2019 ιδρύσαμε το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, μια σειρά υπηρεσίες και όλα τα πρωτόκολλα».

Κληθείς να σχολιάσει τη διαχείριση από πλευράς αστυνομίας του περιστατικού στους Αγ. Αναργύρους που κατέληξε στη δολοφονία της γυναίκας είπε ότι «υπάρχουν αστοχίες αλλά υπήρξαν 12.500 περιστατικά το 2023 και η αστυνομία έσωσε 13.000 γυναίκες».

«Το πρόβλημα είναι ότι κάθε 45 λεπτά έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και στα οποία παρεμβαίνουμε. Επειδή τρέχουν πολύ γρήγορα τα πράγματα παίρνουν άλλη διάσταση. Οι γυναίκες με την ενθάρρυνση που δέχονται μιλάνε πια» επισήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης, μεταξύ άλλων, και διευκρίνισε ότι «και η αστυνομία δεν μπορεί να τρέξει τόσο όσο τρέχουν οι εξελίξεις και το πρόβλημα είναι η ασφάλεια των θυμάτων. Πρέπει ο αστυνομικός να πει στη γυναίκα «κάθισε εδώ». Το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια την ώρα που μια γυναίκα εισέρχεται στο τμήμα, όλα αυτά τα εγκλήματα διώκονται αυτεπαγγέλτως δεν χρειάζονται μηνύσεις».

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε του υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανέφερε ότι «εξασφαλίζουμε σε κάθε περιοχή ένα safe house για να μπορεί να οδηγείται η γυναίκα για όσο χρειαστεί, τα οποία θα δημιουργηθούν σε όλη τη χώρα και η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα».

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά βίας που εμπλέκονται ανήλικοι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη εξήγησε ότι «υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα που έχουν εμφανιστεί με πιο βίαιο τρόπο, 500 συλλήψεις ανηλίκων έχουν γίνει μέσα σε δύο μήνες. Χθες στη Γλυφάδα αποτράπηκε μία συνάντηση ανηλίκων για να συγκρουστούν και κλήθηκαν και οι γονείς. Η ποινική μεταχείριση του ανηλίκου είναι περίπλοκη. Σε λίγες μέρες θα έχουμε μία γραμμή πενταψήφια που θα λειτουργεί στην υποδιεύθυνση Ανηλίκων και θα μπορεί να δέχεται καταγγελίες».

Αναφορικά με το ζήτημα των επίορκων αστυνομικών ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι πρόκειται για 97 περιπτώσεις ενώ ο φρουρός στους Αγ. Αναργύρους «υπηρετούσε νομίμως στο πλαίσιο του πειθαρχικού δικαίου» και πρόσθεσε ότι «ζήτησα με ποιον τρόπο μπορούμε να τροποποιήσουμε το πλαίσιο αυτό».

Για τα πανεπιστήμια, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «στα πανεπιστήμια μαζεύονται τα περιστατικά βίας και τελειώνει αυτό. Έχουν περιοριστεί γιατί διατίθενται αστυνομικές δυνάμεις».

Κλείνοντας ο υπουργός Προστασίας ανέφερε ότι «η αστυνομία χρειάζεται μία ριζική ανασυγκρότηση, αναγέννηση και επανίδρυση για να φτιάξουμε μία αστυνομία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Πρέπει να ανταποκριθεί στα κοινωνικά ζητήματα και όχι τόσο στο διωκτικό κομμάτι».





