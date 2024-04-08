«Τουρισμός για όλους 2024»: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Λήγει σήμερα Δευτέρα 8 Απριλίου στις 23:59 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2024». Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» του υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η χορήγηση οικονομικής διευκόλυνσης, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης των δικαιούχων και επιλογής μέσω κλήρωσης ως εξής:

Ποσό ύψους 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες στην ΚΥΑ του προγράμματος προϋποθέσεις.

Ποσό ύψους 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

– άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,

– έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω,

– συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022,

Ποσό ύψους 400 ευρώ για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης. Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Το ποσό της ενίσχυσης πιστώνεται σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, ισχύος έως 31/12/2024, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους Δικαιούχους για τη διαμονή σε όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας επιλέξουν εφάπαξ ή τμηματικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2150231, 09:00 – 17:00.

