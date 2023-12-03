Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες, απόγευμα Σαββάτου, στην οδό Σφίγγου στην Ακρόπολη, όταν 36χρονη γυναίκα από την Κίνα έπεσε από το μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον εξώστη πρώτου ορόφου.

Γείτονες ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας τραύματα στο κεφάλι και τα πόδια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 36χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς πως είχε προηγηθεί επεισόδιο σοβαρό με τον σύντροφο της.

Παράλληλα, περιέγραψε και τις εφιαλτικές στιγμές που ζούσε στο διαμέρισμα της οδού Σφιγγου καθώς, όπως κατήγγειλε. ο σύντροφος της την είχε δέσειχειροπόδαρα για πολλές ωρες.

Όσο για τον 40χρονο ομοεθνή σύντροφο της εξαφανίστηκε και αναζητείται από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

