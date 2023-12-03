ΠΔΜ: Πέθανε η Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Η 'Αννα Σπύρτου τους τελευταίους μήνες έδινε μάχη για την υγεία της. Παρ'όλη την περιπέτεια της δεν έλλειψε ούτε μια φορά από τα καθήκοντα της ως Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και από την υλοποίηση του οράματός της την ολιστική μέριμνα που, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Σύγκλητος του ΠΔΜ, «αποτελεί ένα πρόγραμμα ορόσημο για το Ίδρυμα, για το οποίο είμαστε όλοι τόσο περήφανοι»… «Στο διάβα της ζωής της, υπήρξε μια γυναίκα μαχήτρια, υπερασπιζόμενη με αξιοζήλευτο πάθος και ευαισθησία τις ιδέες της ονειρευόμενη ένα καλύτερο αύριο» αναφέρει η ανακοίνωση της Συγκλήτου .

Ως ελάχιστο φόρο τιμής το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κηρύσσει τριήμερο πένθος, οι σημαίες στα κτήρια του Ιδρύματος θα παραμείνουν μεσίστιες ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη του Ιδρύματος.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στο χωριό Αδάμ Θεσσαλονίκης (περιοχή Ζαγκλιβερίου). Την ημέρα αυτή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας θα παραμείνει κλειστό.

Επιθυμία της οικογένειας αντί κατάθεσης στεφάνων, είναι να υποστηριχθεί το έργο της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων.

