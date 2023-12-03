Απογειώθηκε ο ελληνικός τουρισμός το δεκάμηνο του 2023

Απογείωση του ελληνικού τουρισμού φανερώνουν τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων που δημοσιοποίησε το INSETE, το ερευνητικό εργαλείο του ΣΕΤΕ για το 10μηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2023. Συγκεκριμένα την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2023, καταγράφηκαν 23,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 και παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,5%. Σε απόλυτα νούμερα σημαίνει ότι εφέτος σημειώθηκαν 2,4 εκατομμύρια επιπλέον αφίξεις. Σε σύγκριση μάλιστα με την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 η αύξηση υπολογίζεται σε 12%.

Οι αφίξεις στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 6,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 28,4%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 2,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση 4,7% σε σχέση με πέρυσι και οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,6 εκατ. Στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 2,9%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 5,3%, ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 90 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας επίσης αύξηση 2,7%.

Προσγείωση των αφίξεων σε Πελοπόννησο και Κυκλάδες

Μοναδική παραφωνία οι αεροπορικές αφίξεις σε Κυκλάδες και Πελοπόννησο, καθώς το εξεταζόμενο διάστημα καταγράφηκε στους εν λόγω προορισμούς μικρή μείωση σε σχέση με πέρυσι. Στην Πελοπόννησο συγκεκριμένα καταγράφηκαν 201 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 3,2% σε σχέση με πέρυσι. Σε ό,τι αφορά της Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σε ό,τι αφορά τις οδικές αφίξεις της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023, καταγράφηκαν 9,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 7,2 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +33,1% . Σε απόλυτα νούμερα σημαίνει ότι στο δεκάμηνο του έτους η χώρα είχε 2,4 εκαταμμύρια επιπλέον οδικές αφίξεις σε σχέση με πέρυσι. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι σε σχέση με το 2019 υπάρχει ακόμα υστέρηση 14,4%

Ταξιδιωτικά έσοδα στο δεκάμηνο του 2023

Στο μέτωπο των ταξιδιωτικών εισπράξεων, όπως το δημοσιοποιεί το INSETE, τονίζεται ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 17.919 εκατ ευρώ. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι η ότι σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφεται αύξηση 11,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.982 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.459 εκατ. ευρώ.

Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας και ανταγωνιστών-Οκτώβριος 2023

Τον Οκτώβριο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 86%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κύπρος με 85% και στην τρίτη θέση η Ιταλία και η Ισπανία με 84% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Τουρκία με 83% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78%.

Γιατί η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες υστέρησαν εφέτος σε σχέση με πέρυσι

«Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας προσέλκυσε λιγότερες πτήσεις σε σχέση με το 2022 και αυτός είναι ο λόγος που καταγράφεται η μικρή πτώση εφέτος» σημειώνει ο Δημήτρης Πολλάλης πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Λακωνίας. Μάλιστα κάνει λόγο για έλλειψη στρατηγικής στο μέτωπο των συμφωνιών με τις αεροπορικές εταιρίες τονίζοντας ότι στα πόστα αυτά θα πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο και τις ανάγκες της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Καλαμάτας έχει συμβάλλει στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, όπως εξηγεί. Αυτή την περίοδο οι ξενοδόχοι της Πελοποννήσου είναι σε διαρκή επαφή με την Περιφέρεια προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμο έδαφος για το 2024 και να τονωθεί η επικοινωνιακή εικόνα της Πελοποννήσου στις αγορές του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά τέλος τις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στα αεροδρόμια των δυο εμβληματικών προορισμών της χώρας, της Μυκόνου και της Σαντορίνης, αυτά κατέγραψαν μείωση των αεροπορικών αφίξεων 5,2% και 8,6% αντίστοιχα. Φορείς των νησιών εστιάζουν στην καθυστερημένη έναρξη της τουριστικής σαιζόν εφέτος, που επηρέασε, όπως λένε, το τελικό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

