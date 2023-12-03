Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το βράδυ, έξω από την Καβάλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούταν στην επαρχιακή οδό Κεραμωτής - Διασταύρωσης Αεροδρομίου, με οδηγό 33χρονο και συνεπιβάτη 61χρονο, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κολώνα σήμανσης και κατέληξε σε χαντάκι.

Οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου ο 61χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

