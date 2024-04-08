Αιματηρό επεισόδιο ανηλίκων στην Κέρκυρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την εμφάνισή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας και την παρακολούθησή του από Επιμελητή Ανηλίκων, αφέθηκε μέχρι την τακτική δικάσιμο ο 17χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 14χρονο και έναν 17χρονο καθώς και έναν ενήλικα που πήγε να τους χωρίσει, την περασμένη εβδομάδα σε κεντρική πλατεία της Κέρκυρας.

Η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή ελήφθη μετά από μαραθώνια κατάθεση που ξεκίνησε μετά τις 12 το μεσημέρι και έληξε λίγο πριν τις 8 το απόγευμα, ενώ είχε προηγηθεί διακοπή της κατάθεσής του λόγω αδιαθεσίας υπαλλήλου του Δικαστηρίου.

