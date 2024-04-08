Κακουργηματική δίωξη σε 13χρονο για πορνογραφία ανηλίκων στο Ηράκλειο

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της παρακολούθησης συμβουλευτικού προγράμματος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αφέθηκε 13χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη μετά από μήνυση για επεξεργασία φωτογραφίας που είχε ανεβάσει μια 13χρονη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 13χρονος, μετά από τη μήνυση που υπέβαλε το ένα από τα δύο κορίτσια που απεικονίζονταν στη φωτογραφία, συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για τη διακεκριμένη περίπτωση της πορνογραφίας ανηλίκων, όπως και για παραβίαση διατάξεων του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Το αγόρι οδηγήθηκε σήμερα ενώπιων εισαγγελέα και ανακρίτριας και σύμφωνα με τον συνήγορό του, αφού ζήτησε συγνώμη, υποστήριξε ότι δεν είχε διακινήσει τη φωτογραφία και ούτε σκόπευε να το κάνει, αλλά αντίθετα είχε ο ίδιος γνωστοποιήσει την επεξεργασία στη μία από τις δύο κοπέλες, η οποία μάλιστα του είχε ζητήσει να της την στείλει.

Μαζί με τον 13χρονο συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

