Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς: Ποια άλση και πάρκα θα είναι κλειστά στην Αττική

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε πάρκα και άλση που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 7-4-2024 στη μία έως και την Τρίτη 9-4-2024 προς αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς και συγκεκριμένα για:

Αττικό Άλσος ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Πεδίον του Άρεως, ΠΕ κεντρικού Τομέα Αθηνών

Άλσος Φινοπούλου, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Πάρκο Τρίτση, ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2926/2022, για κάθε παραβίαση της απαγόρευσης της απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

