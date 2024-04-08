Aιτωλοακαρνανία: Χτύπησε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής σημειώθηκε στο χωριό Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας.

Άνδρας συνελήφθη γιατί χτύπησε με τούβλο τη σύζυγό του. Η ίδια κάλεσε την αστυνομία και άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού έφτασαν στο σημείο όπου τον συνέλαβαν. Η γυναίκα αρχικά πήγε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και εν συνέχεια στο νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό είναι το πιο σοβαρό από τις 5 καταγγελίες που έχουν καταγραφεί σε ένα 24ωρο στην Αιτωλοακαρνανία.

Πηγή: skai.gr

