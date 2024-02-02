Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τη δολιοφθορά στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας κατέθεσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Ο Περιφερειάρχης κατέθεσε στην Εισαγγελία υποστηρικτικό της μηνυτήριας αναφοράς υλικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης, ώστε να εκκινήσει με ταχείες διαδικασίες η διερεύνηση για την τέλεση τυχόν αξιόποινων πράξεων κατά παντός υπευθύνου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τέταρτη ενέργεια δολιοφθοράς στον συγκεκριμένο αγωγό, ο οποίος συνδέει την Αίγινα με τη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της απευθείας υδροδότησης του νησιού από τις 24 Ιανουαρίου.

Το ζήτημα απασχόλησε και το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Χαρδαλιάς ενημέρωσε το σώμα για τα πορίσματα των αρμόδιων υπηρεσιών και για τις επικείμενες νομικές ενέργειες της διοίκησης.Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Και αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα παίζουν με την υγεία των πολιτών είναι γελασμένοι. Όλα θα βγουν στο φως» δήλωσε μετά την κατάθεση της αναφοράς ο Περιφερειάρχης Αττικής, τονίζοντας ότι γνωστοποίησε στην Εισαγγελία κάθε διαθέσιμο στοιχείο, ζητώντας προκαταρκτική εξέταση για να αποκαλυφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο ζήτημα. Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά:

«Δεν θα μείνουμε απλοί θεατές σε αυτό το απαράδεκτο γεγονός, με συνεχείς δολιοφθορές σε μία κρίσιμη υποδομή, όπως είναι αυτή του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας. Η Δικαιοσύνη και το κράτος έχουν τόσο τα μέσα, όσο και τις διαδικασίες, ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό που συμβαίνει. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω. Σήμερα, καταθέτουμε τη μηνυτήρια αναφορά και ζητάμε να διερευνηθούν συγκεκριμένα πράγματα. Να γνωρίζουν όλοι -όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν- ότι όλα θα βγουν στο φως. Και ξέρουμε. Και θέλουμε. Και μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Και να είναι σίγουροι, όσοι απεργάζονται τέτοιου είδους διαδικασίες, ότι θα μας βρουν απέναντί τους σε κάθε υπόθεση που αφορά την Περιφέρεια Αττικής. Θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ποιοι μπορεί να έχουν δόλο ή ποιοι μπορεί να αισθάνονται ότι έχουν να κερδίσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν θα το πούμε εμείς, θα το πει η Δικαιοσύνη μετά την έρευνα που θα κάνει. Οι κάτοικοι της Αίγινας θέλω να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους. Η Περιφέρεια Αττικής -το ξαναλέω- σε αυτό το παιχνίδι που παίζεται δεν μένει θεατής. Συμμετέχει ενεργά σε οτιδήποτε αφορά τη ζωή των πολιτών»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.