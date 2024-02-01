Λογαριασμός
Μήνυση στην εισαγγελία εφετών από τον Νίκο Χαρδαλιά για τη δολιοφθορά στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας

Η βλάβη προέκυψε από δολιοφθορά στον αγωγό, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το Πέρανι της Σαλαμίνας, σε βάθος 48 μέτρων

Αίγινα

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου, πρόκειται να καταθέσει αύριο ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, με αφορμή τη δολιοφθορά στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, αναμένεται αύριο στις 9.45 το πρωί να περάσει το κατώφλι της εισαγγελίας, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι πριν λίγες ημέρες ο δήμος Αίγινας με ανακοίνωσή του, ενημέρωνε τους κατοίκους ότι διακόπτεται η τροφοδοσία του νησιού με νερό της ΕΥΔΑΠ, λόγω βλάβης που παρατηρήθηκε στο Υποθαλάσσιο Αγωγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη προέκυψε από δολιοφθορά στον αγωγό, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το Πέρανι της Σαλαμίνας, σε βάθος 48 μέτρων.

Το γεγονός γνωστοποίησε και η παράταξη «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» του Γιάννη Σγουρού, αναφέροντας ότι πρόκειται για την τέταρτη απόπειρα δολιοφθοράς στον Αγωγό.

