Την εθνική οδό Τρικάλων-Λάρισας στο ύψος του Ζάρκου απέκλεισαν με τρακτέρ, σήμερα το μεσημέρι, για λίγη ώρα, αγρότες των Τρικάλων.

Ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Τρικάλων "Η Άνοιξη", αναφέρθηκε στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ενώ απηύθυνε κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στο παναγροτικό συλλαλητήριο στην Agrotica, στη Θεσσαλονίκη, αύριο Σάββατο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

