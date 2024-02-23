Λογαριασμός
«Αιγιαλός 1/24»: Εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο

‘Οπως ανακοινώθηκε, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου

«Αιγιαλός 1/24»: Η εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού στο Αιγαίο

Η προγραμματισμένη εθνική 'Ασκηση «Αιγιαλός 1/24» του Πολεμικού Ναυτικού, στη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου, με συμμετοχή πλοίων των διοικήσεων Αμφιβίων Δυνάμεων, Υποβρυχίων Καταστροφών, Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και Τμημάτων του Στρατού Ξηράς διεξήχθη από 19 έως 23 Φεβρουαρίου.

‘Οπως ανακοινώθηκε, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Πηγή: skai.gr

