Εργατικό ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εναερίτη σημειώθηκε στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Ο εναερίτης εργαζόμενος εκτελούσε σε εργασίες αποκατάστασης βλάβης όταν κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα Υποσταθμού σε γραμμή Μέσης Τάσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με πολλαπλά εγκαύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ: «Ένα ακόμη πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα, με θύμα έναν συνάδελφό μας εργαζόμενο του ΔΕΔΔΗΕ, σημειώθηκε στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα εναερίτης, εργαζόμενος σε εργασίες αποκατάστασης βλάβης, κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα Υποσταθμού σε γραμμή Μέσης Τάσης, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά εγκαύματα στο σώμα του, χωρίς ευτυχώς, κίνδυνο για τη ζωή του.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον ίδιο και στους οικείους του, ενώ παράλληλα εύχεται και ευελπιστεί την ταχεία και βέλτιστη ανάρρωσή του.

Επισημαίνουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ καλούμε τους συναδέλφους να επιχειρούν πάντοτε με αυτό το γνώμονα, τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες ασφάλειας, χρησιμοποιώντας παράλληλα όλα τα μέτρα.

Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία, με σκοπό την προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων.

Η ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ, όπως όλοι οι εργοδότες, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν όλες τις σχετικές διευκολύνσεις στους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλειά τους».

