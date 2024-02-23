Πάτρα: Ταξίδευε με ματσέτα - «γίγας», taser, μαχαίρια και πιστόλι

Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη του γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας προέβησαν στη σύλληψη ενός 69χρονου ημεδαπού για παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 2168/1993 “Περί όπλων και εκρηκτικών.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην πύλη ελέγχου οχημάτων του νότιου λιμένα Πατρών, πριν τον απόπλου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου με προορισμό την Ιταλία, βρέθηκαν εντός του αυτοκινούμενου οχήματος του 69χρονου ένα (01) μαχαίρι με μήκος λάμας δεκαοκτώ εκατοστών (18εκ.), ένα (01) μαχαίρι τύπου ματσέτα με μήκος λάμας σαράντα πέντε εκατοστών (45εκ.), μια (01) πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, ένα (01) όπλο εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ένα (01) πιστόλι κρότου λάμψης με μια (01) γεμιστήρα και οκτώ (08) αβολίδωτα φυσίγγια, χωρίς να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες άδειες.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανευρεθέντα.

Πηγή: skai.gr

