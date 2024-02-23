Στον εφέτη ανακριτή, που διερευνά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, παρέδωσε ο σύλλογος πληγέντων την τελική έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου Βασίλη Κοκοτσάκη, ειδικού πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών.
Στο πόρισμά του ο κ. Κοκοτσάκης επιχειρεί να εξηγήσει το φαινόμενο της έκρηξης κατά τη σύγκρουση των τρένων. Το έλαιο σιλικόνης στο οποίο αποδίδεται η έκρηξη από τους διορισθέντες πραγματογνώμονες δεν εκδηλώνει συμπεριφορά που να συνάδει με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκρηξης, αναφέρει ο κ. Κοκοτσάκης, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια έκρηξη προκαλείται με την ύπαρξη υγροποιημένου αερίου ή υγρού καυσίμου υψηλής πηκτικότητας (καύσιμα, διαλύτες, υγραέρια) ουσίες και ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στα ληφθέντα δείγματα (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο).
Ο ειδικός πραγματογνώμονας, μάλιστα, αναφέρεται στα χημικά εγκαύματα που υπέστησαν τέσσερις πυροσβέστες τα οποία δεν προκλήθηκαν από επαφή με φλόγες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.