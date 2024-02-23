Στον εφέτη ανακριτή, που διερευνά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, παρέδωσε ο σύλλογος πληγέντων την τελική έκθεση του τεχνικού τους συμβούλου Βασίλη Κοκοτσάκη, ειδικού πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών.

Στο πόρισμά του ο κ. Κοκοτσάκης επιχειρεί να εξηγήσει το φαινόμενο της έκρηξης κατά τη σύγκρουση των τρένων. Το έλαιο σιλικόνης στο οποίο αποδίδεται η έκρηξη από τους διορισθέντες πραγματογνώμονες δεν εκδηλώνει συμπεριφορά που να συνάδει με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκρηξης, αναφέρει ο κ. Κοκοτσάκης, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια έκρηξη προκαλείται με την ύπαρξη υγροποιημένου αερίου ή υγρού καυσίμου υψηλής πηκτικότητας (καύσιμα, διαλύτες, υγραέρια) ουσίες και ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στα ληφθέντα δείγματα (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο).

Ο ειδικός πραγματογνώμονας, μάλιστα, αναφέρεται στα χημικά εγκαύματα που υπέστησαν τέσσερις πυροσβέστες τα οποία δεν προκλήθηκαν από επαφή με φλόγες.

Ο Βασίλης Κοκοτσάκης εντοπίζει στην έκθεσή του τα λάθη και τις παραλείψεις στις έρευνες, με πρώτο το ότι ο χώρος της σύγκρουσης “μολύνθηκε” και αλλοιώθηκε , αφού περίπου 2 στρέμματα μπαζώθηκαν με χαλίκια και μπετόν. Επιπλέον, τα συντρίμια δεν φυλάχθηκαν σωστά και δεν προστατεύτηκαν , ενώ δεν ελήφθησαν έγκαιρα δείγματα λαμαρινών με αιθάλες από τα κοντέινερ της εμπορικής και το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας, προτείνοντας περαιτέρω δειγματοληψίες. Οι συγγενείς των θυμάτων πολλές φορές θέτουν το ερώτημα στις αρχές για το πού βρίσκονται κοντέινερ της εμπορικής που απεικονίζονται σε βίντεο, αλλά δεν υπάρχουν στο Κουλούρι.

