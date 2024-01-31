Αγρότες μπήκαν με τα τρακτέρ στο κέντρο της Καρδίτσας - Δείτε βίντεο

Δυναμική αγωνιστική παρέμβαση πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης (31/1) οι αγρότες της Καρδίτσας. Υλοποιώντας την απόφαση της Συνέλευσης του μπλόκου στον κόμβο του Ε65 πολλές δεκάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους και με άλλα μικρότερα οχήματα κινήθηκαν από το σημείο που βρίσκονται από την προηγούμενη εβδομάδα προς την πόλη της Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα περίπου στις 6.45 το απόγευμα το κομβόι των τρακτέρ και των άλλων οχημάτων εισήλθε στην Καρδίτσα και κινήθηκε κορνάροντας και μαρσάροντας τις μηχανές τους στους κεντρικούς δρόμους της πόλης όπου οι αγρότες ακινητοποίησαν για λίγα λεπτά τα οχήματά τους.

Στο ανατολικό τμήμα της Κεντρικής Πλατείας και επι του κεντρικού πεζόδρομου είχαν συγκεντρωθεί επίσης δεκάδες εκπρόσωποι φορέων και πολίτες για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κων. Τζέλλας χαιρέτισε τη συγκέντρωση συμπαράστασης και κάλεσε όλους τους Καρδιτσιώτες να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών που είναι αγώνας για να παραμείνουν στον τόπο τους και να μείνουν ζωντανά τα χωριά και να συμμετάσχουν στους συμβολικούς αποκλεισμούς και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 7.30 οι αγρότες επιβιβάστηκαν στα τρακτέρ τους και ετοιμάστηκαν να επιστρέψουν στο μπλόκο του Ε65.

Πηγή: karditsalive.net

