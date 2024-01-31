Τραγωδία στα Χανιά: Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας μετά από τροχαίο στην εθνική

Ακόμα μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Χανιά, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 και μισή το απόγευμα στην Εθνική οδό Χανίων Κισσάμου, στο ύψος του Ταυρωνίτη.

Δύο οχήματα, κάτω από συνθήκες που προς το παρόν διερευνώνται, συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν δύο νεκροί ηλικιωμένοι, ένας άνδρα και μια γυναίκα που επέβαιναν στο ένα αυτοκίνητο, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, ο οποίος είναι φαντάρος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείo έσπευσαν 4 οχήματα της Πυροσβεστικής 2, από την Κίσσαμο και 2 από τα Χανιά με 10 άτομα προσωπικό για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

