Λίγο μετά τις 4 σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης, δεκάδες Λαρισαίοι αγρότες ανέβηκαν πεζοί στη νέα εθνική οδό στο ύψος του κόμβου του Πλατυκάμπου.

Η κινητοποίηση έλαβε χώρα μετά από διαπραγματεύσεις με τις αρχές, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Ρίζος Μαρούδας, τόνισε:«Χθες το βράδυ αποφασίσαμε να συντονιστούμε όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας και να κλείσουμε συμβολικά την εθνική οδό για να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε και να απαιτήσουμε ουσιαστικές και γρήγορες λύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Υλοποιώντας λοιπόν την απόφαση της Πανθεσσαλικής σύσκεψης και της επιτροπής των μπλόκων, είμαστε εδώ σήμερα στην ε.ο. αλλά και στην Ε-65 και σε άλλα σημεία. Βγαίνουν διαρκώς μπλόκα και εκτός Θεσσαλίας και είναι η φάση που πιέζεται η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας μας επιβίωσης και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία που έχει χτυπηθεί από τις πλημμύρες, θα δικαιωθεί και θα μπορέσουμε με τη δύναμη των τρακτέρ, την μαζικότητα, την ενότητα και την αποφασιστικότητά μας να επιβάλλουμε λύσεις προς όφελός μας. Εμείς θα συνεχίσουμε. Το Σάββατο θα γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον χώρο της Agrotica. θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους συναδέλφους μας από την Μακεδονία. Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα να εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας και στην εθνική οδό και με τρακτέρ. Η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει. Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται χωρίς να έχουν απέναντί τους την καταστολή και την αστυνομία».

«Η Θεσσαλία, οι πόλεις μας είναι όλες αγροτικές και κτηνοτροφικές. Καλώ από αυτό το βήμα τους υπόλοιπους συναδέλφους να είναι εδώ και να ενισχύσουν τους αγρότες, όχι μόνο στις κάλπες, αλλά και στους αγώνες, εκεί μετριόμαστε», δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Στέλιος Τσικριτσής.

«Δίνουμε το παρών στην κυβέρνηση και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία και ο υπόλοιπος αγροτικός κόσμος αιμορραγεί. Καλούμε την κυβέρνηση να κλείσει πληγές, αν θέλει μπορεί» ανέφερε o αγροτοσυνδικαλιστής, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Αγροτών Ελλάδας, Γιώργος Μαχάς, τονίζοντας ότι τα 10 χιλιάδες ευρώ που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός δεν φτάνουν για την περίπτωση της Θεσσαλίας, ενώ η επιστολή προς τον ίδιο είναι έτοιμη και αναμένεται να σταλεί εντός ολίγων ωρών με αιτήματα την ειδική μέριμνα για τους παρακάρλιους αγρότες και όσους έχουν χάσει τα σπίτια και την παραγωγή τους. Εξήγησε δε ότι θα επιδιώξουν συνάντηση με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα τους, ενώ σημείωσε ότι δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να βγουν στη Εθνική ακόμα και με τρακτέρ.

