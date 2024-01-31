Του Γιάννη Ανυφαντή

Στον σταθμάρχη και στον μηχανοδηγό της μοιραίας αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, επέρριψε ευθύνες ο εμπειρογνώμονας Γιάννης Χαλκιάς, καταθέτοντας σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Ο σταθμάρχης έπρεπε να πατήσει με τα χέρια του δυο κουμπιά. Αν το έκανε, δεν θα γινόταν τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως «τα λάθη του σταθμάρχη ήταν μοιραία. Δεν ξέρω γιατί τα έκανε ούτε αν ήξερε». Ο κ. Χαλκιάς υποστήριξε πως δεν έπρεπε να τοποθετηθεί σε έναν κεντρικό σταθμό όπως είναι εκείνος της Λάρισας, τονίζοντας πως «η εκπαίδευσή του ήταν ελλιπέστατη».

Ο εμπειρογνώμονας πάντως ανέφερε πως έγιναν «τραγικά λάθη και από τον σταθμάρχη και από τον μηχανοδηγό», αναφέροντας πως όταν μηχανοδηγός αντιλήφθηκε πως το τρένο πήγαινε σε αντίθετη γραμμή έπρεπε να το σταματήσει και δεν το έκανε. « Δεν έπρεπε να συνεχίσει και η επικοινωνία που είχε με τον σταθμάρχη δεν ήταν σωστή. Δυστυχώς ήταν καφενειακού χαρακτήρα η συνομιλία τους».

Ένταση διαρκείας για τους μάρτυρες

Το ηλεκτρισμένο κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης διατηρήθηκε και σήμερα, με την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται όταν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί να καταθέσει στην επιτροπή ο τέως πρόεδρος των εργαζομένων και νυν στέλεχος της Hellenic Train, Κώστας Γενιδούνιας.

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι «ο κ. Γενιδούνιας είναι ήδη υπόλογος στον κ. Καποτόρτο, παίρνει λεφτά από τον κ. Καποτόρτο», με τον ίδιο να τονίζει πως «Είναι στο payroll του κ. Καποτόρτο». Η αναφορά αυτή του γαλάζιου βουλευτή ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά στην επιτροπή, με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη να του απαντά πως «πριν έρθει ο μάρτυρας τον χτυπάτε...» και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να διερωτάται «Υπερασπίζεστε το δεξί χέρι του κ. Καποτόρτο; Τι κάνετε;».

Λίγα λεπτά αργότερα, τον λόγο πήρε η Μιλένα Αποστολή από το ΠΑΣΟΚ, όπου απαντώντας στην αναφορά του προέδρου της επιτροπής για "payroll" υπογράμμισε πως «όταν λέμε payroll εννοούμε υπόγειες διαδρομές, στην Ελλάδα ζούμε». Η ευθεία αντιπαράθεση με τον Μακάριο Λαζαρίδη από την πλειοψηφία δεν άργησε, όταν ο ίδιος σχολίασε «ξέρει το ΠΑΣΟΚ από υπόγειες διαδρομές πολύ καλά». «Και εσείς το ίδιο. Και η ΝΔ ξέρει πολύ καλά από αυτά και από τραμπουκισμούς. Το χέρι αυτό στη γυναίκα σας και στη κόρη σας, όχι σε μένα», είπε εκνευρισμένη η κ. Αποστολάκη με τον κ. Λαζαρίδη να απαντά πως «έχουμε κουραστεί να στήνουν σόου οι βουλευτές της αντιπολίτευσης».

Αίτημα συγγενών των θυμάτων για διακοπή της Εξεταστικής

Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, 29 συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος αιτήθηκαν με γραπτή δήλωσή τους προς την εξεταστική την διακοπή των συνεδριάσεων της επιτροπής της Βουλής, έως ότου ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία ενώπιον του κ. Εφέτη Ανακριτή Λάρισας. Μάλιστα, στην δήλωσή τους οι συγγενείς επισημαίνουν πως τα μέλη της εξεταστικής πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν αντίγραφο της ποινικής δικογραφίας που θα προκύψει, προκειμένου να εξετάσουν και άλλους μάρτυρες «με ουσιαστική συνεισφορά στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων». Το αίτημά τους δεν ετέθη υπό συζήτηση, κάτι που αναμένεται να γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις.

Οι εργασίες της εξεταστικής θα συνεχιστούν αύριο με το πρωί με τους Παναγιώτη Τερεζάκη (διευθύνων σύμβουλος ΟΣΕ) και Αθανάσιο Κοτταρά (αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ 2020-2022) να καταθέτουν στην επιτροπή.

Πηγή: skai.gr

