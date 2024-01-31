Με ανακοίνωση της η Αστυνομία, έκανε γνωστό, ότι είναι σε ισχύ ήδη έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στη διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην οδό Σπύρου Μουστακλή του Δήμου Ηρακλείου, λόγω κινδύνου αποκόλλησης τμήματος στεγάστρου του Παγκρητίου Σταδίου, το οποίο υπέστη φθορά εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η απαγόρευση θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των επικίνδυνων τμημάτων του στεγάστρου και οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως και τις 2 Φεβρουαρίου στις 15.00 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.