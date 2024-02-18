Τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την κάθοδο των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας οργανώνουν οι αγρότες. Λεωφορεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας και γεωργικά μηχανήματα από Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Βοιωτία θα κατακλύσουν το κέντρο της πρωτεύουσας την Τρίτη, προκειμένου να διαδηλώσουν τα αιτήματά τους απέναντι στην κυβέρνηση.

Οι διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση φαίνεται πως κατέληξαν σε ένα είδος συμφωνίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η κάθοδος των τρακτέρ θα γίνει με συντονισμένο τρόπο και με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσουν από τη Θεσσαλία τα κονβόι με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 10 το πρωί, στον Πλατύκαμπο.

Στην πορεία, θα προστεθούν τρακτέρ από Καρδίτσα, Ανθήλη και Αταλάντη, πριν καταλήξουν στο Κάστρο Βοωτίας, όπου θα συγχωνευθούν με τα τρακτέρ της περιοχής.

Στο Κάστρο, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας η τελευταία σύσκεψη των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου να συντονιστούν οι κινήσεις του συλλαλητηρίου, με τις λοιπές δράσεις σε άλλα σημεία της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι οι αγρότες έχουν αποφασίσει παράλληλες δράσεις σε λιμάνια, εθνικές οδούς και τελωνεία.

Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των τρακτέρ που θα «παρελάσουν» στο Σύνταγμα, μπορεί να είναι και τριψήφιος.

Όσον αφορά στη μετακίνηση προς την Αθήνα, οι αγρότες φέρονται να έχουν αποφασίσει να κινηθούν σε μικρότερες ομάδες των 20-30 τρακτέρ, συνοδεία οχημάτων -για τυχόν βλάβη τρακτέρ- και αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, στις 5:30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη προσυγκέντρωση των αγροτών στην πλατεία Ομονοίας και στις 6:30 το απόγευμα, θα καταλήξουν στο Σύνταγμα, όπου θα γίνει η «παρέλαση» των τρακτέρ μπροστά στη Βουλή.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της φέρεται να επιτρέπει την κξάθοδο των τρακτέρ στο Σύνταγμα, ωστόσο δεν έχει υποχωρήσει των θέσεών της σε ότι αφορά στα αιτήματα των αγροτών, επαναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία ότι ένα μεγάλο μέρος των αιτημάτων έχιε ικανοποιηθεί, ενώ πλέον, δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για περαιτέρω παροχές.

