Αποκλεισμός της Εγνατίας οδού από μπλόκα αγροτών σε Χαλκιδική και Ημαθία

Σε νέους αποκλεισμούς προχώρησαν επί της Εγνατίας οδού, οι αγρότες σε Χαλκιδική και Ημαθία.

Συγκεκριμένα στις 6.30 το απόγευμα ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής απέκλεισαν την Εγνατία οδό και από τις δύο πλευρές, στο ύψος του κόμβου των Μουδανιών, ενώ στην Ημαθία αποκλεισμός της Εγνατίας οδού έγινε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, με μπλόκο των αγροτών στο κόμβο του Νησελίου.

Οι αγρότες πραγματοποίησαν πεζή διαμαρτυρία, ενώ η Εγνατία οδός και στις δύο περιοχές, θα δοθεί σε κυκλοφορία στις 8 το βράδυ.

Αύριο οι αγρότες της Χαλκιδικής αναμένεται να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους , ενώ σε οργασμό προετοιμασιών βρίσκονται οι διαδικασίες των αγροτών για την μεταφορά των τρακτέρ τους στην Αθήνα, πολλά εκ των οποίων αναμένεται να φορτωθούν σε νταλίκες.

Πηγή: skai.gr

