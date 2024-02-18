Μήνυμα στους αγρότες στέλνει ο πρωθυπουργός εν όψει του αγροτικού συλλαλητηρίου την Τρίτη στην Αθήνα.

Μέσω του εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε».

Αναφορά κάνει επίσης στην ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας όπως και σε σιερά άλλων θεμάτων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Καλημέρα! Ίσως παρατηρήσατε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε μονοπώλησε την επικαιρότητα ένα θέμα: η ψήφιση της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Και είναι λογικό. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρω να κρατήσω το ενδιαφέρον σας και ελπίζω να σας πείσω να διαβάσετε και για όλα τα άλλα που έγιναν μέσα στην εβδομάδα, ειδικά αφού είναι πιθανόν να επισκιάστηκαν, και τους αξίζει λίγη -έστω!- προσοχή.

Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει «μονοθεματική» ατζέντα, προφανώς. Όμως ελπίζω πως όσοι παρακολουθούν το έργο μας, όσοι από εσάς διαβάζετε αυτές τις αναρτήσεις ειδικά, έχετε ίσως εκτιμήσει το γεγονός ότι δίνουμε πολλές μάχες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, με την ίδια επιμονή. Σήμερα για παράδειγμα, έχω να σας πω για θέματα που αφορούν την Υγεία, την Πολιτική Προστασία, την Ασφάλεια, τη στήριξη στους αγρότες μας αλλά και τον Πολιτισμό.

Θα ξεκινήσω όμως με την ισότητα στον γάμο. Γνωρίζω, το είπα άλλωστε και στη Βουλή, ότι με την ιστορική ρύθμιση για την ισότητα στον γάμο που ψηφίστηκε πανηγυρικά την Πέμπτη στη Βουλή, δεν επιλύουμε ένα πρόβλημα που αφορά την πλειονότητα της κοινωνίας, αλλά μια μειοψηφία της.

Και από αυτό το πρίσμα ίσως κάποιοι ακόμη αναρωτιούνται γιατί επιμένουμε να τη θεωρούμε τόσο σημαντική. Μα ακριβώς γιατί αποδεικνύουμε στην πράξη ότι όντως είμαστε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που νοιάζεται όχι μόνο για τους πολλούς, αλλά και για τους λίγους -πρωτίστως για τους πιο ευάλωτους όπως είναι τα παιδιά- αποδίδοντας δικαιώματα, δικαιοσύνη και ελευθερία, σε μια μερίδα συμπολιτών μας που έως σήμερα τα στερούνταν.

Η ρύθμιση χαιρετίστηκε απ’ όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ μέσω των πρεσβειών στην Αθήνα, αναδείχθηκε με θετικό τρόπο από όλα τα μεγάλα δυτικά ΜΜΕ ως «νίκη-ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και κυρίως επιβεβαιώνει αυτό που διαπιστώνει το Democracy Index του Economist: ότι έπειτα από 16 χρόνια η Ελλάδα κατατάσσεται στις 20 ωριμότερες δημοκρατίες του κόσμου, βρίσκεται πέντε θέσεις υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι αλλά και υψηλότερα από χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, οι ΗΠΑ και το Βέλγιο. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους συστηματικά, εντός και εκτός συνόρων, επικρίνουν και συκοφαντούν τη χώρα μας. Έτσι θα συνεχίσουμε, κάνοντας όπου χρειάζονται θεσμικές βελτιώσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας για μια καλύτερη Δημοκρατία είναι διαρκής.

Αλλάζω θέμα. Την περασμένη Τρίτη συναντήθηκα με πολυμελείς αντιπροσωπείες των αγροτών απ’ όλη την Ελλάδα. Είχαμε έναν νηφάλιο διάλογο, άκουσα με προσοχή τις εύλογες αγωνίες τους και ανακοίνωσα επιπλέον δύο μέτρα στήριξής τους -φθηνότερο ρεύμα για όλους τους παραγωγούς στα όρια του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για μια δεκαετία και προκαταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ 40 εκ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου μαζί με δέσμευση να αλλάξουμε προς το δικαιότερο με βάση τους όγκους παραγωγής την επιστροφή από το 2025.

Η επιβράβευση και στήριξη των συνεπών και των πραγματικών παραγωγών που δίνουν αγώνα καθημερινά στο χωράφι αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Διότι έτσι στηρίζουμε και τον πρωτογενή τομέα από το χωράφι έως το ράφι αλλά και τον καταναλωτή με καλύτερες τιμές.

Επιπρόσθετα, η Κομισιόν προωθεί κανονισμό που προβλέπει τη μερική εξαίρεση των Ευρωπαίων αγροτών -και των Ελλήνων επομένως- από τον κανόνα της αιρεσιμότητας για τις εκτάσεις υπό αγρανάπαυση. Ο κανονισμός τέθηκε ήδη σε ισχύ, θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1/1 έως 31/12/2024. Ήταν και δική μας πρόταση, ενώ σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της ΕΕ αντιτάχθηκαν.

Δεν θα επαναλάβω εδώ τι έχουμε κάνει συνολικά από το 2019 για τον κόσμο της πρωτογενούς παραγωγής. Τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Ασφαλώς θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα τους, πάντα όμως λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε.

Θα περάσω στον χώρο της υγείας, όπου είχαμε σημαντικές εξελίξεις μέσα στη βδομάδα. Θεσμοθετήσαμε το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχει πλέον ακριβής καταγραφή πραγματικών δεδομένων με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς με νεοπλασματικές ασθένειες. Και κάτι ακόμα που αφορά αυτή την κατηγορία των ασθενών: ξεκινά η διαδικασία για την κατασκευή του νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας-Χημειοθεραπείας και της ανακαίνισης κλινικών στο νοσοκομείο Σωτηρία.

Μικρότερα αλλά απαραίτητα είναι και τα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση του Νοσοκομείου Τρικάλων, του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και 6 Κέντρων Υγείας στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα υπογράφηκε η σχετική σύμβαση. Και με την ευκαιρία, να προσθέσω ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της Υγείας, σε θέσεις επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες του ΕΣΥ, συνολικού προϋπολογισμού 48 εκ. ευρώ.

Πάμε τώρα στη Δικαιοσύνη, γιατί κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στόχος των αλλαγών είναι η αντιμετώπιση της «μικρομεσαίας» εγκληματικότητας, με κύριο μέσο την έκτιση των ποινών. Αυτό έχει σκοπό να καταπολεμήσει και το αίσθημα ατιμωρησίας και να αυξήσει την ασφάλεια του πολίτη.

Δύο ενδεικτικά παραδείγματα: η αναστολή της ποινής για πλημμελήματα μετατρέπεται από κανόνας σε εξαίρεση, και η αποφυλάκιση υπό όρους θα εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου ανάλογα με την επικινδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά χαρακτηριστικά του δράστη. Το νομοσχέδιο εισάγει και ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης. Μεταξύ άλλων, προβλέπει υψηλά χρηματικά πρόστιμα για τους δικομανείς και όσους με δόλιες και αβάσιμες μηνύσεις απασχολούν ασκόπως τον μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι και οι νέες πρόνοιες για την περαιτέρω προστασία των ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Θα μείνω στο γενικότερο -πολύ σοβαρό- φαινόμενο της βίας και της παραβατικότητας με δράστες και θύματα ανηλίκους, το οποίο παρουσιάζει ανησυχητική ένταση τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περίοδο των περιορισμών λόγω της πανδημίας. Θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε συγκροτημένα και πολυεπίπεδα, όπως δηλαδή επιβάλλει η φύση του προβλήματος. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε στη σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισής του. Την απαρτίζουν έγκριτοι Έλληνες επιστήμονες, ειδικοί ο καθένας και η καθεμιά στις διαφορετικές πτυχές του φαινομένου, ώστε εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος να εκπονήσουν το πόρισμα με τις προτάσεις τους.

Η πρωτοβουλία μας αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Εντάσσεται στη δέσμη των πολιτικών μας εναντίον της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας και κατά του bullying, για την προστασία των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων και φυσικά παράλληλα με το πολύ σημαντικό εθνικό σχέδιο για τα άτομα με αναπηρία. Μάλιστα, από τον Μάρτιο θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για την καταγγελία περιστατικών bullying στο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας, και θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών.

Ένα άλλο θέμα του οποίου την ένταση έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, και σε αυτό θα περάσω τώρα. Η κλιματική κρίση, που συνιστά απειλή για ολόκληρο τον πλανήτη με ορατές τις συνέπειές της και στην Ελλάδα, καθιστά μονόδρομο τα μέτρα πρόληψης και την επένδυση στην Πολιτική Προστασία. Το κάναμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διαθέτοντας 2,1 δισ. για υποδομές σε Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Πρόσφατο δείγμα των δράσεών μας η ένταξη 2 πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Στα δύο αυτά νέα πλοία δόθηκαν τα ονόματα στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, του Πυρονόμου Σάββα Σάββαρη και του Ανθυποσμηναγού Αριστείδη Μουζακίτη, που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος.

Είναι η ελάχιστη απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η αλήθεια είναι πως όσο κι αν ενισχύουμε τις υποδομές μας, τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος που 365 ημέρες τον χρόνο προσφέρουν την υπηρεσία τους για το καλό και την ασφάλεια όλων μας.

Ελπίζω ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να έχουν ήδη διαπιστώσει ότι η παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους είναι πιο έντονη. Αν είδατε αυτή τη διαφορά, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί: οι Υπηρεσίες της Τροχαίας στην Αττική ενισχύθηκαν με 200 αστυνομικούς και στη Θεσσαλονίκη με 74, εκεί δίνοντας έμφαση πρωτίστως στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο Fly Over. Το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Βελτιώνουμε την Κυκλοφορία-Μειώνουμε τα Τροχαία Ατυχήματα» περιλαμβάνει και άλλες ενέργειες όπως την αξιοποίηση 4 drones για τον έλεγχο της κυκλοφορίας σε τρία κομβικά σημεία της Αττικής, τη συγκρότηση 25 νέων Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων που θα κινούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας, συμπεριφορών επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης υπό το καθεστώς μέθης. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από κανέναν μας, και πρώτα από την πολιτεία, να χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στην άσφαλτο.

Θα κλείσω με τη νέα στέγη του Αρχείου και της Θεατρικής Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού έδωσε το «πράσινο φως» στην οριστική μελέτη για την αποκατάσταση της οικίας του Αλέξανδρου Σούτσου επί της οδού Σταδίου 47 για να φιλοξενήσει μεγάλο μέρος της πλούσιας θεατρικής κληρονομιάς μας ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλους, στο ευρύ κοινό και σε ερευνητές. Μιλάμε για χιλιάδες τόνους μελετών και θεατρικών έργων, εκδόσεις σχετικές με το ελληνικό και ξένο θέατρο που χρονολογούνται από το 1736, σπάνια χειρόγραφα και ψηφιοποιημένες συλλογές πρωτογενούς υλικού του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.3 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως σας είπα στην αρχή της ανάρτησης, είναι άλλη μία εβδομάδα με πλούσιο έργο, και ελπίζω να σας έπεισα να διαβάσετε μέχρι το τέλος. Και για όσους από εσάς διαβάζετε ακόμα, σας ευχαριστώ πολύ, και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα! »

Σας εύχομαι να έχετε μία όμορφη Κυριακή!

