Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε πρατήριο καυσίμων

Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ αποτυπώνει καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Καματερό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν χθες στις 3:20 τα ξημερώματα στην επιχείρηση και ακινητοποιήσαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι και μαχαίρι και του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που έφερε. Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο υπάλληλος να προσπαθεί μάταια να εξηγήσει στους ληστές ότι δεν έχει άλλα χρήματα καθώς του ζητούσαν να τους ανοίξει και το ταμείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.