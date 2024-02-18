Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε πρατήριο καυσίμων

Οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν χθες στις 3:20 τα ξημερώματα στην επιχείρηση και ακινητοποιήσαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι και μαχαίρι 

Ληστεία

Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ αποτυπώνει καρέ καρέ  ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Καματερό.

Οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν χθες στις 3:20 τα ξημερώματα στην επιχείρηση και ακινητοποιήσαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι και μαχαίρι και του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που έφερε. Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο υπάλληλος να προσπαθεί μάταια να εξηγήσει στους ληστές ότι δεν έχει άλλα χρήματα καθώς του ζητούσαν να τους ανοίξει και το ταμείο. 

Πηγή: skai.gr

