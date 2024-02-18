Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε πρατήριο καυσίμων

Αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΪ αποτυπώνει καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στο Καματερό.
Οι δύο ένοπλοι εισέβαλαν χθες στις 3:20 τα ξημερώματα στην επιχείρηση και ακινητοποιήσαν τον υπάλληλο με κατσαβίδι και μαχαίρι και του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που έφερε. Στο βίντεο φαίνεται επίσης ο υπάλληλος να προσπαθεί μάταια να εξηγήσει στους ληστές ότι δεν έχει άλλα χρήματα καθώς του ζητούσαν να τους ανοίξει και το ταμείο.
