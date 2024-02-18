Προβλήματα καταγράφονται σε υπηρεσίες της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Cosmote σε περιοχές των νομών Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, καθώς και σε Θάσο, Σαμοθράκη και Λήμνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Cosmote τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί λόγω του ότι κόπηκαν δύο κεντρικά καλώδια του δικτύου κορμού σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές των νομών Κιλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, καθώς και σε Θάσο, Σαμοθράκη και Λήμνο.

Οι τεχνικοί της εταιρείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατό. «Ζητούμε την κατανόηση των πελατών μας για την αναστάτωση» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

