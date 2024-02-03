Σημερα είναι των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας.

Γιορτάζουν οι Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη.

Ανατολή ήλιου: 07:28 - Δύση ήλιου: 17:49

Σελήνη 22.6 ημερών

