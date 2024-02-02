Στη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους παραγωγής αποσκοπούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τους αγρότες, με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν. Οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και αποζημιώσεις άμεσα, καθώς και μέτρα ουσιαστικά για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής. Σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες, παρόλα αυτά, διατηρείται ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου, ενώ τα έξι μέτρα που ανακοινώθηκαν, θα τεθούν άμεσα σε εφαρμογή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι μέτρα για τους αγρότες, τα οποία στην κυβέρνηση δεν θεωρούν «πυροτεχνήματα», καθώς τα περισσότερα είναι είτε με βάθος 10ετίας, είτε μόνιμου χαρακτήρα. Το κόστος των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός υπολογίζεται στα 232 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο η επαναφορά του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, υπολογίζεται ότι κοστίζει 82 εκατ. ευρώ.

Η αντίδραση των αγροτών ήταν αρνητική, καθώς θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν επιλύουν το πρόβλημα. Στη συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αγρότες της Θεσσαλίας, παρουσίασαν την αντιπρότασή τους, που θα σταλεί με επιστολή στον πρωθυπουργό, με την οποία ζητούν:

1)Άμεσα αποζημιώσεις για τις καταστροφές από την καταιγίδα Daniel

2)Άμεσες αποζημιώσεις για τη λίμνη Κάρλα και αντιπλημμυρικά έργα

3)Μέτρα για το κόστος παραγωγής

Ανακοίνωσαν επίσης ότι:

-Από Δευτέρα κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

-Την Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για περαιτέρω αποφάσεις

-Αύριο στην Agrotica το συλλαλητήριο

«Θα παραμείνουμε στη θέση μας εδώ μπροστά στην Agrotica χωρίς να ενοχλούμε κανέναν και θα αποχωρήσουμε σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης την Κυριακή 4/2, σε ώρα που θα προκαλέσουμε μάλιστα τη μικρότερη δυνατή όχληση στο ήδη επιβαρυμένο κυκλοφοριακό στην πόλη», τονίζει ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Παραδείσης.

«Εμείς περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε τεκμηριωμένες λύσεις και όχι ανακοινώσεις επιδερμικού χαρακτήρα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αγρότης από τον Λαγκαδά, Κώστας Χατζηπαραδείσης και προσθέτει: «Θεωρούμε ότι μας εμπαίζουν, θέλουμε πραγματικές και ουσιαστικές λύσεις». Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ζητούν αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία και αναφέρει ότι «η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο δεν ικανοποιεί κανέναν στον πρωτογενή τομέα». Ενδεικτικά, μάλιστα, αναφέρει ότι για 1.800 στρέμματα καλλιέργειας ο ίδιος καταβάλλει ποσό ύψους τουλάχιστον 25.000 ευρώ, αφού προμηθεύεται ετησίως 25.000 λίτρα το λιγότερο. «Έχω όλα τα τιμολόγια και αποδεικτικά γι' αυτά που λέω», τονίζει.

«Δεν είμαστε ζητιάνοι, να μας πετούν ένα ξεροκόμματο και να φεύγουμε από τα μπλόκα», επισημαίνει ο αγρότης από το Κιλκίς, Δημήτρης Βαφειάδης, προσθέτοντας «είμαστε επαγγελματίες αγρότες και θέλουμε να παραμείνουμε, αλλά με το κόστος που έχουμε επωμιστεί είναι αδύνατον».

Τα έξι μέτρα για τη μείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός

-Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024. Να σημειωθεί ότι το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ είχε ενεργοποιηθεί από την κυβέρνηση και για τα έτη 2022 και 2023.

-Πρόσθετη έκπτωση της ΔΕΗ κατά 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάϊο μέχρι και τον Σεπτέμβριο που είναι μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων.

-Ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), που φτάνουν σήμερα τα 87 εκ. ευρώ. Στη Θεσσαλία οι ΟΕΒ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν οι σχετικές δραστηριότητες στον νέο Οργανισμό Υδάτων Θεσσαλίας με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος.

-Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους των αγροτών, η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα (συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών κ.λπ.) και στους αγρότες που ασκούν συμβολαιακή γεωργία), μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξεως τουλάχιστον του 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μια δεκαετία. Για το σκοπό αυτό θα προτεραιοποιήσει και θα επιδοτήσει την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία που θα διατίθενται αποκλειστικά στις κατηγορίες αυτές αγροτών με τη μορφή μακρόχρονιων διμερών συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διμερή αυτά συμβόλαια, ανάλογα εκείνων που γίνονται με την βιομηχανία, θα υλοποιηθούν εντός διετίας από την εφαρμογή του μέτρου.

-Για τους μεμονωμένους αγρότες θα ξεκινήσει άμεσα νέο Πρόγραμμα αποκλειστικά για Αγρότες με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι», ύψους 30 εκ. ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται άμεσα από 3MW σε 6MW ο «κλειδωμένος» ηλεκτρικό χώρος διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ (6MW Χ 225 υποσταθμοί στη χώρα = 1350MW), ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για ΦΒ των αγροτών με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον «κλειδωμένο» χώρο από 10kW σε 50kW.

-Σημαντική τομή είναι και το Πρόγραμμα Απόλλων, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού με πράσινη ενέργεια στη χώρα. Μέσα από διαγωνισμούς θα επιλέξουμε ώριμα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα είναι έτοιμα εντός διετίας. Η ενέργεια που θα προμηθευόμαστε από τα έργα αυτά θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων συμπολιτών μας, των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, των ΔΕΥΑ αλλά και, εδώ θέλω να σταθώ, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Μέσα από το Πρόγραμμα Απόλλων δηλαδή, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα έχουν σημαντική, και μόνιμη, ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος που εμποδίζει την εκπλήρωση της καίριας αποστολής τους αλλά και ανακόπτει την αναπτυξιακή τους δυναμική.

