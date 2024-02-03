Γεγονότα

1830: Υπογράφονται τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία), με τα οποία προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους με οροθετική γραμμή προς Δυσμάς τον Αχελώο ποταμό και προς Βορράν το όρος Οίτη. Ορίζεται επίσης ότι καθεστώς τού νέου κράτους θα είναι η κληρονομική μοναρχία, ενώ το Στέμμα τού κράτους προσφέρθηκε στον πρίγκιπα Λεοπόλδο τού γερμανικού κρατιδίου τού Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να ανέλθει στον ελληνικό θρόνο. Με άλλη διάταξη, γίνεται λόγος για την ελευθερία άσκησης της λατρείας της Καθολικής θρησκείας και τη νομική και πραγματική εξασφάλιση της αρχιερατικής εξουσίας των Καθολικών ιεραρχών στις υφιστάμενες Αρχιεπισκοπές και Επισκοπές τους. Είναι η πρώτη μειονοτική δέσμευση, που αναλαμβάνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

1908: Ο Γιώργος Καλαφάτης ιδρύει τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Αθηνών (ΠΟΑ), μετέπειτα Παναθηναϊκό.

1959:Τρεις από τους πρωτοπόρους του ροκ εν ρολ, ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι Βάλενς και ο Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα, στην Αϊόβα των ΗΠΑ. Το συμβάν θα μείνει στην ιστορία ως «Η μέρα που πέθανε η μουσική».

1966: Προσεληνώνεται το μη επανδρωμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο «Λούνα 9». Είναι η πρώτη ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη, που άνοιξε τον δρόμο για τις επανδρωμένες πτήσεις των Αμερικανών.

1991: Το ιστορικό και επιδραστικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας (PCI), που ιδρύθηκε το 1921 από τον Αντόνιο Γκράμσι, διασπάται σε Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς και Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης.

2006:Αποκαλύπτεται ο μυστηριώδης θάνατος ενός στελέχους της Vodafone και δίνει διαστάσεις θρίλερ στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Πρόκειται για την αυτοκτονία, σύμφωνα με τις αρχές, του Κώστα Τσαλικίδη, στελέχους στην ασφάλεια του λογισμικού της εταιρείας, η οποία διαπράχθηκε δύο ημέρες μετά την εσωτερική ανακάλυψη της υποκλοπής και την περίεργη διαγραφή του λογισμικού με εντολή του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας, Γιώργου Κορωνιά.

1791: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 6/8/1865)

1877: Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας δημοσιογράφος,ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον χαρακτήρισαν «πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου». (Θαν. 1/2/1940)

1933: Πολ Σαρμπάνης, ελληνικής καταγωγής αμερικανός πρώην γερουσιαστής. (Θαν. 6/12/2020)

1468: Γιοχάνες Γκούτενμπεργκ, γνωστός στην Ελλάδα ως Ιωάννης Γουτεμβέργιος, γερμανός εφευρέτης της τυπογραφίας. (Γεν. 1398)

1989: Τζον Κασσαβέτης, ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. (Γεν. 9/12/1929)

2004: Ζήσιμος Λορεντζάτος, έλληνας ποιητής και δοκιμιογράφος. (Γεν. 25/6/1915)

Ο Παναθηναϊκός γιορτάζει σήμερα τα 116α γενέθλιά του - Το χρονικό

Εκατόν δεκαπέντε έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του Παναθηναϊκού. Στις 3 Φεβρουαρίου 1908 η ιδέα των νέων εκείνης της εποχής είχε ως συνέπεια την ίδρυση του ΠΟΑ (Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών) και μετά από μερικά χρόνια τη μετονομασία του σε ΠΑΟ (Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος).

Αρχικά η ιδέα ενός αθλητή του στίβου και μετέπειτα του ποδοσφαίρου του Γιώργου Καλαφάτη από τα Διλινάτα Κεφαλλονιάς, έμελλε να «γεννήσει» έναν εκ των κορυφαίων συλλόγων της Ελλάδας, με πάρα πολλές επιτυχίες εντός κι εκτός των συνόρων.

Στο πλευρό του Γιώργου ήταν ο αδελφός του, Αλέξανδρος Καλαφάτης και ο Δημήτρης Δουκάκης. Ο 18χρονος τότε, Γιώργος (γεννήθηκε το 1890) κατάφερε να πείσει τους παρευρισκομένους ότι η Αθήνα χρειαζόταν τη δημιουργία ενός συλλόγου, που λίγο αργότερα λατρεύτηκε όχι μόνο από τους κατοίκους της, αλλά σιγά-σιγά απέκτησε φιλάθλους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας.

Τα ονόματα που «έπεσαν στο τραπέζι» ήταν πάρα πολλά και τελικά συμφώνησαν στο «Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών». Τα εγκαίνιά του έγιναν στις 11 Μαΐου 1908 και τη διοίκηση του συλλόγου στελέχωναν οι Μ. Μαρινάκης (πρόεδρος), Γ. Αντωνόπουλος (αντιπρόεδρος), Κ. Θων (ταμίας), Κ. Γουλιμής (γεν. γραμματέας), Δ. Παππάς (έφορος) και οι σύμβουλοι Κ. Σταυρόπουλος, Ν. Αγκωνάκης, Ε. Χρύσης, Κ. Μάτσας, Γ. Σκουζές, Ι. Θεοφιλάς, Ι. Μπούμπουλης, Γ. Γαλανός, Α. Δημητρακόπουλος και Π. Παρασκευόπουλος.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1908 ο ΠΟΑ, με τον Γιώργο Καλαφάτη να κάνει τη διαφορά, κατακτά τον πρώτο του τίτλο. Παρ' όλα αυτά, στα τέλη του επόμενου έτους (1909) παρατηρήθηκε έντονη διοικητική αστάθεια, προερχόμενη από την κόντρα του βασικού χρηματοδότη, Μαρίνου Μαρινάκη, και του ιδρυτή του συλλόγου, Γιώργου Καλαφάτη.

Η ομάδα δεν πήρε μέρος στο ετήσιο πρωτάθλημα, ενώ τα περισσότερα μέλη του συλλόγου δε συμφωνούσαν με τις κινήσεις του Μ. Μαρινάκη. Αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής διαμάχης ήταν η διάσπαση του ΠΟΑ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, πέραν της καθιέρωσης της πράσινης-λευκής ενδυμασίας, ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Αθηνών μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Όμιλο (ΠΠΟ) και αργότερα σε Πανελλήνιο Ποδοσφαιρικό Αγωνιστικό Όμιλο (ΠΠΑΟ) μέχρι το 1924, οπότε πήρε την τελική ονομασία Παναθηναϊκός Αθλητικός Ομιλος (ΠΑΟ).

