Συνελήφθησαν αστυνομικός και 2 ιδιώτες για διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αστυνομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής, καθώς και -2- ιδιώτες, για διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – παραβάσεις των νομοθεσιών περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων και ερασιτεχνικού – επαγγελματικού αθλητισμού, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και για παράβαση καθήκοντος, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, άσκηση επαγγέλματος παρά τη θέση του ως αστυνομικός και ψευδή κατάθεση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -4- άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί αλλά δεν συνελήφθησαν καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σε εκβιάσεις, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε η εποπτεύουσα εισαγγελική Αρχή και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Πώς δρούσε

Από τη συνδυαστική μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση του προανακριτικού υλικού και έπειτα από χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών προέκυψε ότι ο αστυνομικός προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες, τόσο για προσωπική του χρήση όσο και για άλλα άτομα, από έτερο συλληφθέντα- ιδιώτη, ενώ ταυτόχρονα επικοινωνούσε με τον «προμηθευτή» για τη μεταφορά «παραγγελιών» για λογαριασμό άλλων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2023 και ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια και του είχε αφαιρεθεί ο υπηρεσιακός οπλισμός, παρείχε έναντι αμοιβής υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης στον έτερο συλληφθέντα – ιδιώτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.

Επιπλέον, προέκυψε ότι τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, ενεργώντας για λογαριασμό του ανωτέρω ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, απαίτησε από άλλα άτομα την καταβολή οφειλόμενων χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, εντοπίσθηκε ο αστυνομικός να εισέρχεται στο λογιστικό γραφείο και να κατέχει παράνομα πιστόλι και γεμιστήρα με -15- φυσίγγια, -925- ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Τι βρέθηκαν στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

πιστόλι και γεμιστήρα με -6- φυσίγγια,

-31- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

αυτοσχέδια συσκευασία μεικτού βάρους 122 γραμμαρίων με άγνωστη ουσία, πιθανόν εκρηκτική ύλη,

στρατιωτικός πυροδοτικός μηχανισμός, μετά καψυλλίου πυροδότησης,

κάλυκας,

-2- γεμιστήρες (πολεμικού τυφεκίου και όπλου χειρός),

εξάρτημα στήριξης όπλου και εξάρτημα με κρυμμένη λάμα,

-2- μαχαίρια (πολεμικού τύπου εντός θήκης και σε θήκη λαιμού),

σουγιάς,

τρίφτης,

-2- γυάλινα δοχεία με άγνωστη ουσία σε μορφή σκόνης άσπρου χρώματος, πιθανόν αναβολικά,

-3- κινητά τηλέφωνα,

-2-ζυγαριές ακριβείας,

-6.350- ευρώ,

­-2,8- γραμμάρια κοκαΐνη και

αυτοσχέδιο στριφτό τσιγάρο κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διενέργεια της έρευνας στην οικία του ο αστυνομικός επιτέθηκε και απώθησε βίαια αστυνομικό της ανωτέρω Υπηρεσίας ενώ ο συλληφθείς προμηθευτής ναρκωτικών ουσιών δήλωσε ψευδή στοιχεία διαμονής με σκοπό να ματαιώσει την έρευνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

