Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Δερβένι Αρκαδίας - «Σηκώθηκε» αεροσκάφος

Έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες 

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δερβένι Αρκαδίας.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 πυροσβέστες καθώς και 1 αεροσκάφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Αρκαδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark