Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δερβένι Αρκαδίας.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 πυροσβέστες καθώς και 1 αεροσκάφος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δερβένι Αρκαδίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 #πυροσβέστες καθώς και 1 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 9, 2024

Πηγή: skai.gr

