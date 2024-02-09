Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Δερβένι Αρκαδίας.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 πυροσβέστες καθώς και 1 αεροσκάφος.
