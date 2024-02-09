Άγνωστοι έριξαν εμπρηστικό μηχανισμό σε γυμναστήριο πολεμικών τεχνών στον Κορυδαλλό

Εμπρηστικό μηχανισμό έριξαν άγνωστοι σε γυμναστήριο πολεμικών τεχνών στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι δράστες έσπασαν τον υαλοπίνακα του γυμναστηρίου με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια έριξαν τον εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκι στο εσωτερικό του κτιρίου, ο οποίος προκάλεσε μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

