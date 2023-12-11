Ρεπορτάζ: Πάνος Γαρουφαλιάς

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η απόβαση μεταναστών στον Αγιόκαμπο Λάρισας λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα.

Το λιμενικό και η αστυνομία εντόπισε 37 λαθρομετανάστες στην ακτή Παπακώστα οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί εκεί με πλοιάριο. Στην περιοχή τους περίμενε βανάκι για τη μεταφορά τους στο οποίο πρόβαλαν και επιβιβάστηκαν 7 από αυτούς.

Οι αστυνομικοί το εντόπισαν και ξεκίνησε η καταδίωξη. Έξω από την Λάρισα ο οδηγός του βαν και οι 6 μετανάστες σταμάτησαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα άντρα μέσα στο βαν βαριά τραυματισμένο με χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα, ο οποίος μεταφέρθηκε στον νοσοκομείο αλλά δυστυχώς κατέληξε κατά την διακομιδή του.

Πρόκειται για έναν 59χρονο Ιρανό σύμφωνα με τα έγγραφα που έφερε.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τους άλλους 36 στο τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας . Η νεκροψία του Ιρανού θα γίνει τις επόμενες ημέρες προκειμένου να ελεγχθούν τα προσωπικά του έγγραφα .

Πηγή: skai.gr

