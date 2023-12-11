ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοίγει έως τις 15 Δεκεμβρίου το ΟΣΔΕ για διορθώσεις

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοικτή η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (ΟΣΔΕ), δίνοντας τη δυνατότητα σε αγρότες και κτηνοτρόφους να προχωρήσουν σε διορθώσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι μη επιτρεπτές διορθώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων:

Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση εκτός των αρχικά καθορισμένων ορίων των αγροτεμαχίων. Ως "Αρχικά όρια" νοούνται τα όρια των αγροτεμαχίων όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά την προκαταβολή. Σε περίπτωση που η νέα γεωμετρία ενός αγροτεμαχίου υπερβαίνει αυτά τα όρια και η επιπλέον έκταση είναι μεγαλύτερη από 50 τετραγωνικά μέτρα, η μεταβολή είναι μη επιτρεπτή. Επιτρέπεται η διαίρεση ενός αγροτεμαχίου σε δύο μέρη, εφόσον αμφότερα βρίσκονται εντός των αρχικών ορίων.

2. Αιτήματα ενίσχυσης:

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτημάτων για: Βασική Εισοδηματική Στήριξη, Παρέμβαση Π3-71 (Μ13), Νέους Γεωργούς, Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι ή Συνδεδεμένη Ενίσχυση για το Ρύζι και τον Αραβόσιτο.

Σημειώνεται ότι οι διορθώσεις που θα γίνουν στο ΟΣΔΕ, θα ληφθούν υπόψη στην εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα.

