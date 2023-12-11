Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον ιδιοκτήτη των τριών σκυλιών άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας στον 37χρονο ιδιοκτήτη των τριών σκυλιών που κατασπάραξαν 50χρονη στον κήπο του σπιτιού της.

Για την πράξη αυτή καλείται να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες τα τρία μεγαλόσωμα ζώα είχαν βγει και κατά το παρελθόν από την περίφραξη της οικίας του 37χρονου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σκυλιά βρίσκονταν πάντα υπό την επίβλεψή του και ότι ήταν «φιλικά και εκπαιδευμένα».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο ίδιος υποστήριξε ότι τα σκυλιά άνοιξαν τρύπα στο πλάι του μαντρότοιχου και διέφυγαν χωρίς να το αντιληφθεί.

Συγκεκριμένα κατέθεσε: «Είμαι βαθιά συντετριμμένος. Εκφράζω την βαθιά λύπη μου για τον θάνατο της Ελισάβετ. Στην αυλή του σπιτιού μου έχω ψηλή περίφραξη δύο μέτρων. Η πόρτα ήταν κλειστή. Τα σκυλιά είναι τσοπανόσκυλα πολύ φιλικά, εκπαιδευμένα επιβλέποντα και προστατευμένα. Δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ελεύθερα και χωρίς εγώ να το αντιληφθώ άνοιξαν μια μικρή τρύπα στο πλάι σε αθέατο σημείο χαμηλά διαμέτρου 30 εκατοστών που το διαπίστωσε και η αστυνομία και διέφυγαν χωρίς να το αντιληφθώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο».

Στο μεταξύ, η σορός της 50χρονης, μητέρας δύο παιδιών, αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ τα ζώα μεταφέρθηκαν στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

