Συγκλονιστικοί διάλογοι, οι οποίοι «καταγράφηκαν» στο κινητό της 28χρονης κοπέλας που δολοφονήθηκε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, φέρνει στη δημοσιότητα νέο ηχητικό ντοκουμέντο.

Πρόκειται για τους διαλόγους που καταγράφηκαν στο κινητό της Κυριακής, αμέσως μετά την επίθεση του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Διαβάστε τους διαλόγους από το ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA:

Φίλος 28χρονης: Τη σκότωσε. Το ασθενοφόρο γρήγορα. Ε, παιδιά!

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Ακούτε;

Φίλος: Παιδιά!

Φύλακας Α.Τ.: Το μαχαίρωσε το κορίτσι!

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Με ακούτε;

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Έχουμε ενημερώσει και ασθενοφόρο.

Επόπτης: Ήρθε η κυρία, ζήτησε ένα περιπολικό.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πάμε λίγο, πηγαίνετε λίγο παιδιά, πάμε, πάμε λίγο…

Φύλακας: Πίσω, φύγετε.

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Ρε παιδιά η κοπέλα, τι γίνεται με το ΕΚΑΒ;

Φύλακας: Έχει παλμό;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: 4 είμαστε στο σημείο.

Φύλακας: Πού έχει μαχαίρι;

Φωνή ασυρμάτου: Δώσε μας εικόνα από τους τραυματίες.

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Οι υπόλοιποι παιδιά να κλείσουμε τον χώρο να μην έρχεται κανένας και μακριά από αυτούς. Ό,τι είναι έξω.

Φίλος 28χρονης: Έχει φαρμακείο εδώ καθόλου;

Φύλακας: Μην πειράξετε τίποτα παιδιά. Μακριά από τον χώρο όλοι

Αξιωματικός υπηρεσίας: Το μαχαίρι μην χάσουμε

Φύλακας: Όχι, όχι. Το μαχαίρι δεν το ακουμπάμε

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Γάντια

Φύλακας: Αστυνόμε συγγνώμη, να μην πειράξουμε τίποτα, να έρθουν εδώ πέρα. Μπορεί να θέλουν να το βγάλουνε φωτογραφίες, μπορεί να θέλουν οτιδήποτε.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Ναι, ναι

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Να σας πω… τι γίνεται τώρα;

Υπάλληλος άμεσης δράσης: Άγιοι Ανάργυροι… Πήγε φίλος της να την προστατέψει από τον πρώην σύντροφό της και έφαγε τις μαχαιριές.

Φίλος 28χρονης: Βρήκαμε κάτι ρε παιδιά;

Αστυνομικός: Βρήκατε κάτι ρε παιδιά; Έχει κανένα φαρμακείο;

Υπάλληλος Άμεσης Δράσης: Έλα τώρα αυτό ακούω άμα θες να ακούσεις. Το ακούω live.

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Είναι στο λαιμό μαχαιρωμένοι και οι δύο από ό,τι βλέπουμε

Αστυνομικός: Ρε παιδιά έχει κανένας γάζες; Έχει κανένας φαρμακείο;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Έχω τη φαρμακοποιό εδώ

Φαρμακοποιός: Να δεις λίγο εάν έχει σφυγμό. Φτάνει το ΕΚΑΒ

Αστυνομικός: Ρε παιδιά φέρτε μου μια γάζα

Αστυνομικός: Έχει κάπου φαρμακείο;

Φαρμακοποιός: Έχω ναι, πες μου τι θέλεις. Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό.

Αξιωματικός υπηρεσίας: Δεν έχει σφυγμό;

Φαρμακοποιός: Ναι

Αξιωματικός Υπηρεσίας: Πέθανε;

Φαρμακοποιός: Και να υπάρχει, είναι τόσο αδύναμο. Έχει χάσει πάρα πολύ αίμα, δεν βλέπεις;

Αστυνομικός ΔΙΑΣ: Ελάτε λίγο

Αστυνομικός: Η κοπέλα δεν έχει σφυγμό κέντρο

Ασύρματος: Ποιες δυνάμεις είναι στο σημείο; 506-1 και 514;

Αστυνομικός: Ορθόν και η 7-1

Ασύρματος: Ελήφθη. Να αποκλείσουν το σημείο να… περίοικους

Αστυνομικός: Τώρα έχουμε φτάσει. Ο άνδρας είναι πολύ σοβαρά. Άλλο, άλλο.

Πηγή: skai.gr

