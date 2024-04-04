Χανιά: Σοκ από τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου

Σοκ στα Χανιά από τον αιφνίδιο θάνατο 14χρονου αγοριού. Το παιδί, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, έχασε τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς, όμως, να μπορέσουν οι γιατροί να το βοηθήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης το παιδάκι, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, βρισκόταν με τη μητέρα του στο σπίτι. Όταν εκείνη πήγε στο δωμάτιο του, επειδή σταμάτησε να το ακούει, το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η μητέρα του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει πως, από τη μια στιγμή στην άλλη, έφυγε έτσι ξαφνικά το 14χρονο αγόρι. Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

