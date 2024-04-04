«Του έχετε κάνει μήνυση;» Αυτό ήταν το ερώτημα που επέμεναν να κάνουν οι αστυνομικοί στους οποία ζήτησε βοήθεια και προστασία η 28χρονη Κυριακή η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της μια ανάσα από τη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων.

Η 28χρονη αναφέρει όλο το παρελθόν του δράστη και ζητάει βοήθεια αλλά οι αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα της πως η ίδια θα πρέπει να ειδοποιήσει την Άμεση δράση προκειμένου να την συνοδεύσουν στο σπίτι της. Την ώρα, που η Κυριακή, μιλούσε με την Άμεση Δράση από την οποία άκουσε την αδιανόητη απάντηση πως «τα περιπολικά δεν είναι ταξί», ο 39χρονος πηδάει πάνω της και την μαχαιρώνει μέχρι θανάτου μπροστά στο αστυνομικό τμήμα.

Τι αναφέρει όμως ο οδηγός για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και τι εφαρμόστηκε σε αυτή την περίπτωση;

Τον Αύγουστο του 2021 είχε σταλεί ενδουπηρεσιακά ένα έγγραφο με οδηγίες αστυνομικής ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Με βάση όσα είχαν αναφερθεί σε αυτό, ένα από τα βασικά σημεία είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως. Δηλαδή, ναι μεn απαιτείται η υποβολή μιας μηνυτήριας αναφοράς αλλά δεν είναι η μοναδική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου. Αρκεί μια καταγγελία και μία αναφορά.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση με την 28χρονη παρατηρείται πως οι αστυνομικοί τόσο στο αστυνομικό τμήμα, όσο και στο τηλεφωνικό κέντρο στην Άμεση Δράση επιμένουν να την ρωτούν αν έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά ενώ δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αρκούσε μία καταγγελία ή μία αναφορά όπως αυτή που έκανε η Κυριακή η οποία πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ενημέρωσε τους αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία εκείνη την ώρα.

Επίσης, σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο τα αστυνομικά τμήματα και η Άμεση Δράση έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν άμεσα σε περίπτωση που πληροφορηθούν ένα περιστατικό παρακολούθησης σαν αυτό της Κυριακής. Ωστόσο, από τις καταθέσεις και όσα έχουν γίνει γνωστά είναι φανερό πως στην περίπτωσης της Κυριακής, υπήρξε μια κωλυσιεργία και τυπική διαχείριση του περιστατικού.

Επιπλέον, στον ίδιο οδηγό αναφέρεται πως η ποιότητα της επικοινωνίας με το άτομο που βιώνει το συμβάν της βίας είναι πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη του περιστατικού και πρέπει οι αστυνομικοί που υποδέχονται αυτές τις καταγγελίες να υποδεικνύουν προσήκουσα ευγένεια και σεβασμό που δεν φάνηκε από την απάντηση του αστυνομικού της Άμεσης Δράσης «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν κάποια κενά στον οδηγό που αριθμεί 21 σελίδες. Όπως αναφέρει οι συνηθέστεροι τρόποι για την υποβολή της καταγγελίας είναι μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης αλλά και στα αστυνομικά τμήματα χωρίς να προσδιορίζεται με λεπτομέρειες τι θα πρέπει να κάνει κάθε αστυνομικός, ενώ για το κρίσιμο θέμα του περιπολικού, η μοναδική αναφορά που γίνεται, είναι απλά να μπαίνει το ζευγάρι που είναι σε ρήξη σε ξεχωριστά περιπολικά. Καμία αναφορά για τη χρήση του περιπολικού.

Πηγή: skai.gr

