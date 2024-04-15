Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο 39χρονος δολοφόνος της Κυριακής. Η μεταγωγή του έγινε λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, και συνοδεία αντρών της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η μεταφορά του στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Nέο βίντεο ντοκουμέντο είδε στο μεταξύ το φως της δημοσιότητας, από τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της 28χρονης, από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Α.Τ Αγίων Αναργύρων.

Πηγή: skai.gr

