«Στο Ρέθυμνο η μεγαλύτερη συνάντηση εφήβων της Ελλάδας» 

Από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2024, το Ρέθυμνο Κρήτης θα ζήσει στους ρυθμούς της 39ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (Π.Α.Π.Ε.), μιας συναρπαστικής εκδήλωσης που διοργανώνεται από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και πραγματοποιείται στην Κρήτη για πρώτη φορά, με την ευκαιρία του εορτασμού των 110 χρόνων Προσκόπων στη Κρήτη.

Περισσότεροι από 1.000 Ανιχνευτές, έφηβοι ηλικίας 15 έως 18 ετών, από όλη την Ελλάδα, θα συγκεντρωθούν στην πανέμορφη πόλη του Ρεθύμνου, για να ζήσουν ένα αξέχαστο τετραήμερο γεμάτο ιστορία, πολιτισμό, και ομαδικό πνεύμα.

Η «Π.Α.Π.Ε.» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1983, σε σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους Ανιχνευτές να παρουσιάσουν αντικείμενα πρωτογενής έρευνας τα οποία έχουν σχέση με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την κοινωνία. Η «Π.Α.Π.Ε» πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη και είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική συνάντηση εφήβων της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της Π.Α.Π.Ε. θα έχουν την ευκαιρία:

- Να γνωρίσουν σε βάθος την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό του Ρεθύμνου, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, ξεναγήσεις σε μνημεία και μουσεία, και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

- Να παρουσιάσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει σε διάφορες δραστηριότητες, όπως χορό, θέατρο, μουσική, λογοτεχνία, φωτογραφία, δημιουργία mobile app.

- Να συνεργαστούν με άλλους Ανιχνευτές από όλη την Ελλάδα, χτίζοντας φιλίες και ενισχύοντας το ομαδικό τους πνεύμα.

- Να βιώσουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η εθελοντική προσφορά, και η προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα πραγματοποιούνται:

- Συναυλία μουσικών συγκροτημάτων

- Διαγωνισμοί: θεατρικών έργων, χορευτικών συγκροτημάτων, ποίησης και λογοτεχνίας,

- Εκθέσεις & διαγωνισμοί: φωτογραφίας, κόμικς, σκίτσου και γελοιογραφίας, apps, memes,

- Φεστιβάλ: ταινιών μικρού μήκους, με ελεύθερο θέμα και τηλεοπτικά σποτ με θέμα για φέτος «FoMO - Fear Of Missing Out».

Κατά τη διάρκεια της Π.Α.Π.Ε. πραγματοποιούνται και σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις όπως:

- prisma «Ιστορίες Ζωής – Στόχοι Αλλαγής» που φιλοξενεί χαρισματικούς ανθρώπους, με συναρπαστικές προσωπικές ιστορίες έμπνευσης ζωής, αποτελώντας το έναυσμα για έντονο προβληματισμό και συζητήσεις

Οι φετινοί ομιλητές στο prisma θα είναι:

• Ευτυχία Πενταράκη, πολεμική ανταποκρίτρια

• Γκλόρια Κωνσταντουδάκη, βιολόγος

• Κέλλυ Λουφάκη, παραολυμπιονίκης

• Παναγιώτης Καραΐσκος, μαραθωνοδρόμος

- Forum, ελεύθερη έκφραση των απόψεων των εφήβων, για ένα σημαντικό θέμα της κοινωνικής ζωής μας, που έχει επιλεγεί

- Λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού – web radio

- Δημιουργικά εργαστήρια (hands on workshops)

Η Π.Α.Π.Ε. αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για τους έφηβους - Ανιχνευτές, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ανθρώπους, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, και να έρθουν σε επαφή με την πλούσια κληρονομιά της Ελλάδας, φέτος στο Ρέθυμνο την «πόλη των γραμμάτων».

Η δράση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ρεθύμνης και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου, του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και του Λυκείου Ελληνίδων – Παράρτημα Ρεθύμνου.

Οι συμμετέχοντες θα φθάσουν στην Κρήτη με την ευγενική χορηγία της Aegean airlines, για τις αερομεταφορές και της Attica group και της Minoan lines, για τις μεταφορές με πλοίο.

Όλα τα δημιουργικά εργαστήρια πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Generation Next.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.