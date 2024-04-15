Της Λουίζας Κροντήρη

Εξιτήριο από το Τζάνειο Νοσοκομείο πήρε σήμερα Δευτέρα ο δράστης της γυναικοκτονίας της Κυριακής.

Η Γενική Γραμματεία αντεγκληματικής πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είχε στα χέρια της τον ψυχιατρικό φάκελο του δολοφόνου της Κυριακής, και σε συνεννόηση με τους ειδικούς, αποφάσισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μεταφορά του στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Πηγή: skai.gr

